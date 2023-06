Hoe Taylor Swift de Australische economie een boost kan geven

Toch kan het ook anders uitdraaien. Een grote artiest verwelkomen heeft niet altijd het gewenste effect op de economie. Zo beweert Michael Grahn, hoofdeconoom in Zweden voor de Deense Danske Bank, dat de Amerikaanse zangeres Beyoncé de inflatie net hoger heeft gehouden.

Aangezien de ticketprijzen in Zweden een stuk goedkoper waren dan in de VS, trokken ook Amerikaanse fans naar Stockholm. Het resultaat was een sterke prijsstijging bij hotels en restaurants, ook in de rest van het land. Volgens Grahn zorgde dat er mede voor dat de inflatie minder sterk daalde, met slechts 0,2 procent in plaats van de voorspelde 0,6 procent. Andere experten ontkennen die theorie: het concert had een tijdelijk effect op de economie, maar is niet de hoofdoorzaak van de inflatie.