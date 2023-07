Bedrijf uit Ninove bouwt fabriek voor autobatterijen in Roemenië: "Minder afhankelijk van Chinese marktleider"

Op het nieuwe bedrijventerrein Doorn Noord in Ninove is sinds kort het technologiebedrijf Abee gevestigd. Het bedrijf staat in voor de ontwikkeling van batterijen en heeft vandaag een groot project aangekondigd. Abee gaat samenwerken met de Roemeense overheid en wil tegen 2026 een grote batterijfabriek uitgebouwd hebben in Roemenië.

In de fabriek zullen batterijen voor elektrische auto’s gemaakt worden. Op dit moment is China de grootste speler op de markt die instaat voor de productie van die batterijen. Door de komst van de nieuwe fabriek in Roemenië kan er dus binnenkort meer voldaan worden aan de Europese vraag.

"Met de oorlog in Oekraïne worden ook consumenten in een moeilijke positie gebracht door bevoorradingsproblemen en hogere prijzen", klinkt het bij burgemeester Tania De Jonge (Open VLD). "Als je dit kan oplossen door een aanbod te creëren in Europa is dat goed voor de Ninovieter, Vlaanderen, maar ook voor Europa"

"Wij zijn een land van innovatie, van partnerschap en van diversiteit. Diversiteit draait vooral om verschillende meningen. Die meningen moeten we samenbrengen. Als we iets willen realiseren moeten we samenwerken. Innovatie is ook de kern van wat wij kunnen", vertelt Premier De Croo (Open VLD) die ook aanwezig was.