Belg reist bijna evenveel als voor corona en geeft er gemiddeld 1.150 euro aan uit

De Belg gaf in 2022 in totaal 12,87 miljard euro, of gemiddeld 1.115 euro uit aan reizen. Dat was goed voor 151,2 miljoen overnachtingen, waarvan 131,05 miljoen in het buitenland.

Volgens de statistieken vonden er maar liefst 5,76 miljoen binnenlandse en 16,01 miljoen buitenlandse tripjes plaats. Ruim een kwart van alle reizen (26,5 procent) bleef dus binnen de landsgrenzen.