Bevraging Voka: nood aan informatieoverdracht binnen familiale kmo's in Limburg  

Een van de 100 bevraagde kmo's is het Beringse familiebedrijf Extrade International. Ook zij beschikken nog niet over zo'n noodplan. Sinds 2019 staat Jade Hermans samen met haar vader aan het roer van het bedrijf. "Vier jaar geleden is mijn vader ziek geworden en toen hebben we gemerkt dat het bedrijf operationeel een beetje in het gedrang kwam", klinkt het bij Hermans. "Nu merken we wel dat het belangrijk is om concreet aan de slag te gaan met zo'n noodplan", voegt ze eraan toe.