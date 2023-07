Gentse bouwspeelplaats laat kinderen op speelse manier timmeren en metselen

Kinderen al spelenderwijs kennis laten maken met de bouwsector, dat is de bedoeling van de Bouwspeelplaats. Die wordt op 12 juli feestelijk geopend op de oude site van het Jules Ottenstadion in Gentbrugge.

"We mogen de terreinen gebruiken van de stad Gent, die op zoek was naar een tijdelijke invulling", zegt Stefaan Vandelacluze van jeugdorganisatie Bamm!. "We wilden een plek creëren waar kinderen hun creativiteit kwijt kunnen, waar ze kunnen spelen en met technieken en materialen werken. Dat ze iets zouden doen waar iedereen van wakker ligt, en dat is bouwen. Het eerste gesprek dat je met nieuwe buren hebt, gaat meestal over je huis. Ook als we op reis gaan, kijken we hoe de huizen daar gebouwd zijn."