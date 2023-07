Brandweer moet in Wevelgem man uit regenput redden nadat ladder wegschuift

Geert Allaert werkt voor de firma Vande Vyvere Cleaning uit Meulebeke. Vanmorgen moest hij regenputten schoonmaken aan het woonzorgcentrum Elckerlyc in Wevelgem. Geert had zijn ladder geplaatst in de regenput het dichtst bij de ingang van het gebouw.

“Toen ik op de ladder stond, schoof die ineens weg”, begint hij zijn relaas. “Ik kon me gelukkig nog vastzetten via de buizen en de boord. Op eigen kracht kon ik er niet uit. Op de ladder staan durfde ik niet meer, uit vrees dat hij helemaal zou naar beneden vallen." Geert is nog diep onder de indruk als hij beseft dat hij door het oog van een naald is gekropen: "Had ik me niet kunnen tegenhouden en was ik op mijn rug beland, ik zou steendood zijn geweest." De put is vier meter diep.