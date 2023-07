Brugge gaat door met babykaart om kwetsbare moeders en hun zuigeling te steunen

Schepen Pablo Annys (Vooruit): “Alle partners in dit verhaal zijn tevreden over dit eerste proefjaar. De babykaart is duidelijk nodig en wordt effectief gebruikt door de kwetsbare doelgroep. We willen in de toekomst verder investeren in ruimere bekendmaking van de babykaart. Zo geven we kwetsbare gezinnen en baby’s de beste doorgroeikansen."



Door de positieve evaluatie krijgt het Geïntegreerd Breed Onthaal middelen om het project met de babykaart minstens een jaar te verlengen. Het is de bedoeling om het systeem in de toekomst permanent op te nemen in de dienstverlening.