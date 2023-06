CHECK - Het nut van zonnecrème, zonnebrillen of olie: wat klopt er en wat niet?

Maar Brigitte Boonen, uv-experte van de Stichting tegen Kanker, waarschuwt: "Deze producten hebben geen uv-filters en bieden geen bescherming tegen uv-stralen."

Volgens Boonen bestaat ook het risico dat mensen langer in de zon liggen wanneer zij deze producten gebruiken, met de bedoeling extra te bruinen. "Maar zonder filters is er veel kans om te verbranden en zelfs als ze niet verbranden kan er schade zijn. Elke blootstelling betekent DNA-schade".

Op de bronzing butter staat ook dat deze producten ideaal zijn voor mensen die makkelijk bruinen, maar Boonen vertelt dat dit zeer misleidend is. "Dit zijn dus mensen met huidtype 5 of 6, mensen met een zeer donkere huid (bijvoorbeeld van Afrikaanse oorsprong). In de praktijk zijn het juist mensen die een lichtere huid hebben die willen bruinen en dat is de doelgroep die ze met hun marketingstrategie willen bereiken."

Wat ook niet goed is, is het feit dat deze producten de sociale norm 'bruin is mooi versterken'. "Wij willen juist de boodschap willen brengen dat je niet moet 'bruinen'. Een bruine huid is een beschadigde huid. Niet alleen je risico voor huidkanker verhoogt, maar ook is er huidschade waardoor je rimpels, vlekjes etc... krijgt."

Ook dermatoloog dr. Katrien Vossaert bevestigt dit: "Veel mensen zitten met het idee van bruin te willen zien in hun hoofd, maar dat is een fout idee." Of je nu echt bruiner wordt van die producten is ook niet zeker, aldus Vossaert: "Die producten bevatten mogelijk bestanddelen die met de zon een effect hebben, maar dit zorgt hoogstens voor abnormale pigmentatie, voor extra verkleuring. De normale pigmentvorming van de huid kan je niet stimuleren door die producten."

Ook pas je best op met plantaardige oliën wanneer je in de zon komt. Knack heeft onderzocht of plantaardige oliën op een natuurlijke manier zouden beschermen tegen de zon. Er waren berichten op Facebook opgedoken waarin stond dat onder andere frambozenpitolie goed zou beschermen tegen de zon maar ook amandelolie of olijfolie stonden werden vermeld.

Maar uit onderzoek blijkt dat deze oliën helemaal niet goed beschermen tegen de zon. In dit onderzoek werd het beschermend effect van plantaardige oliën tegen uv-B-stralen bestudeerd. Er werden 14 oliën getest op hun SPF-waarden (zonnebeschermingsfactor of Sun Protection Factor) maar deze waarden bleken te laag om voldoende te kunnen beschermen tegen de zon. Bovendien beschermen deze oliën niet tegen uv-A-stralen. En volgens professor Vera Rogiers, emeritus hoogleraar aan het departement In Vitro Toxicologie en Dermato-Cosmetologie van de VUB, heb je een zonneproduct nodig dat je beschermt tegen zowel uv-A-stralen als uv-B-stralen.