CHECK - Remco Evenepoel "tóch naar de Ronde van Frankrijk"? Hoe een vals Twitterprofiel enkele media misleidde

Waar kwam die informatie over Evenepoel vandaan? Een Twitterprofiel, zogenaamd van Soudal Quick-Step, maakte gisterenavond rond kwart voor middernacht een Tourselectie mét Evenepoel bekend. De bewuste tweet staat nog altijd online en is ondertussen al bijna een kwart miljoen keer bekeken. Veel mensen geloven nog steeds dat het bericht klopt.



Maar: het Twitterprofiel is nep. Het echte Twitterprofiel van Soudal Quick-Step bestaat al sinds mei 2009 en heeft meer dan 368.000 volgers. Het fake profiel heeft maar enkele tientallen volgers.

Het nepprofiel ziet er bijna identiek uit, met dezelfde profielfoto en bannerfoto, maar er is een opvallend verschil: de letter L in "Soudal" is vervangen door een hoofdletter i. Dat is tegenwoordig goed op te merken in accountnamen nadat Twitter het lettertype van de profielnamen aanpaste. Wie alle berichten bekijkt die door het valse Soudal Quick-Step-profiel, vindt er ook nog enkele oude berichten over politieke kwesties, geschreven in het Duits en daterend van oktober 2022.