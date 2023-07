Corda Campus in Hasselt breidt fors uit: 9 hectare extra grond en verticale tuinen

Vanavond wordt de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de uitbreiding van de Corda Campus voorgelegd op de gemeenteraad van Hasselt. "Er is een masterplan om de oppervlakte te verdubbelen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Marc Schepers (RoodGroen+). "Om dat in goede banen te leiden en om dat juridisch mogelijk te maken, beslissen we vanavond over de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). We gaan kijken hoe het met mobiliteit en groen zit en dat verankeren we in een plan."