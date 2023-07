Defecte stuw zorgt voor tijdelijke droogte in Grote Gete in Tienen

Een defecte stuw heeft ervoor gezorgd dat de Grote Gete droog staat. Een stuw is een bouwkundig element dat de waterspiegel in een loop, beek of rivier beïnvloedt. De Vlaamse Milieumaatschappij doet er alles aan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De werken aan de stuw zouden deze week nog afgerond moeten zijn. Van zodra de stuw weer werkt, zal er opnieuw water stromen door de Grote Gete.