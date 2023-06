Asiel Dierenbescherming Mechelen zit overvol: "Zwarte lijst voor baasjes kan een oplossing zijn"

De zomer is elk jaar een drukke periode voor Dierenbescherming Mechelen. Het asiel en pension zitten overvol. Er is momenteel zelfs een wachtlijst. "Dertig honden en een tiental katten wachten op een plaats bij ons", zegt verantwoordelijke Kathleen Rombauts aan Radio2-reporter Margaux van de regio. "We vrezen dat het aantal alleen maar zal oplopen omdat mensen geen plaats meer vinden in een pension."

Bij Dierenbescherming Mechelen moeten de medewerkers voorlopig 'neen' zeggen als mensen hun huisdier willen brengen. "Het doet pijn, maar er is gewoon geen plaats meer. Niet in het asiel en ook niet in het pension voor tijdelijke opvang", zegt Kathleen. "Sommige mensen hebben ook geen geduld. Ze dreigen ermee dat ze het dier ergens zullen dumpen of laten inslapen. We krijgen het mes op de keel."