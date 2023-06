Toch woningbrand, ondanks slimme rookmelder: “Gaf mij een vals gevoel van veiligheid” 

Slimme rookmelders zijn niet feilloos. Want als de wifi uitvalt, krijg je geen melding van rook of brand op je smartphone. Pas als je thuiskomt, hoor je ze biepen. Dat maakte Sofie uit Lebbeke mee: "Ze gaven me een vals gevoel van veiligheid." Is dat terecht?, vraagt de Inspecteur aan brandpreventieadviseur Tim Renders. "Slimme melders zijn geen must, maar hang er wel voldoende én met een 10-jarige vaste batterij."