Eerste vrouwelijke bierbrouwer van ons land krijgt straatnaam in thuisstad Oudenaarde: "Rosa Merckx verdient dat eerbetoon"

In Oudenaarde zijn er al verschillende straten die verwijzen naar een man of een familie, maar het is voor het eerst dat er in de toekomst een straatnaam komt met de verwijzing naar een vrouw. "In onze stad hebben we bijvoorbeeld al de Gevaertsdreef, die verwijst naar de textielfamilie uit de stad, maar we zijn fier dat we nu ook een straatnaam gaan geven aan een vrouw", zegt burgemeester Marnic De Meulemeester(Open VLD). Voor de stad was Rosa Merckx een grote naam. Ze is haar carrière in 1946 gestart bij brouwerij Liefmans in Oudenaarde en in 1972 stond ze aan het hoofd van de brouwerij. Ze heeft internationaal ook haar stempel gedrukt op het bierproces."