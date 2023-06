Enkele tientallen geiten omgekomen bij zware brand op boerderij in Bever

"Het ging over een aanzienlijke hoeveelheid hooi en stro dat nu uit elkaar moet getrokken worden en daarom moeten we nog zeker een paar uur nablussen. De buurt kan daar nog wel wat hinder van ondervinden en dan sluit je best ramen en deuren. Op de oorzaak hebben wij als brandweer geen zicht", zegt Habils, "maar het is wel een gekend fenomeen dat zo'n dingen zelfontbranden doordat in de kern van strobalen of hooi er nog wat vocht is en dat geeft een soort van bacteriegroei. Die woekerende bacteriën produceren hitte, voldoende om de boel in brand te steken", vertelt Habils nog.