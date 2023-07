Europalaan in Dilsen enkele uren afgesloten na gaslek

Bij werkzaamheden aan de kelder van een huis op de hoek van de Europalaan en het plein Termotten is een leiding geraakt. "Er werden palen in de grond geslagen en daarbij is een leiding beschadigd", legt David Callens van Fluvius uit. "Onze ploeg is de precieze locatie van het lek aan het opsporen. Het was niet nodig om huizen te evacueren, maar uit voorzorg is de Europalaan wel afgesloten voor het verkeer".

Rond 20 uur was het lek gedicht en kon het verkeer opnieuw over de Europalaan.