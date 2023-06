Halle krijgt grote zorgcampus met nieuwe basisschool, kinderopvang en centrum voor mentale gezondheidszorg 

Het project moet een oplossing bieden aan verschillende tekorten op vlak van onderwijs en welzijnszorg in de stad. "We willen zorg en onderwijs in Halle en de Vlaamse Rand versterken", zegt gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA). "We werken een achterstand weg. Er is namelijk een gigantische wachtlijst voor geestelijke gezondheidszorg in Halle-Vilvoorde." Ook op vlak van onderwijs is er een achterstand, weet Weyts: "Er is bijvoorbeeld nood aan meer plaatsen in het basisonderwijs én in de kinderopvang."