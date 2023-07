Verhuis is begonnen: twee basisscholen versmelten tot één grote school voor alle kinderen in Oud-Heverlee

Maandagavond verzamelden de vertegenwoordigers van beide schoolbesturen, de directies, maar ook alle leerkrachten op de speelplaats voor een officiële overhandiging van de sleutels. Schepen van Onderwijs Katrien Timmermans (CD&V) is dankbaar voor de goede samenwerking van beide teams. Er werd naar elkaar geluisterd, en er was ruimte voor inspraak van alle partijen, vindt ze. "Maar ik had altijd één doel voor ogen: één school voor alle kinderen van Oud-Heverlee."

"Het hele team geeft het beste van zichzelf voor de school en voor alle leerlingen", zegt burgemeester Bart Clerckx (CD&V). "Wij begrijpen vandaag niet meer dat er ooit een opdeling was tussen meisjes- en jongensscholen. Over 50 jaar begrijpen we ook niet meer dat er twee verschillende scholen waren in één dorp. Nu is er plaats in één school voor alle kinderen van Oud-Heverlee."