Gent ontwikkelt tool om blinden op voorhand te melden waar hinder is bij bus en tram

In Gent heeft District09, de ICT-partner van de stad, een tool voorgesteld die blinden en slechtzienden inlicht als er iets verandert aan hun vaste bus- of tramtraject. De tool is ontwikkeld in samenwerking met De Lijn. Het is nu de bedoeling dat ook andere gemeenten ermee aan de slag gaan. De tool zal later ook info over wegenwerken aan blinde of slechtziende gebruikers kunnen melden.