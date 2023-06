Gentse kok vrijgesproken voor verkrachting van hotelgast

Volgens het hof had de rechtbank in eerste aanleg verwezen naar het autisme van de vrouw en haar zo voor meer geloofwaardig aangenomen dan de hulpkok. Daar gaat het hof niet mee akkoord. "Anders dan de eerste rechter neemt het hof niet aan dat het van algemene bekendheid is dat verklaringen van iemand met ASS, meer dan van een doorsnee persoon waarheidsgetrouw zijn", klinkt het bij het hof.

Daarnaast zou de suggestie dat de kok iets in het ontbijt van de vrouw had gedaan, niet te bewijzen zijn. Zo zou het slachtoffer vaak zelf al duizelig worden van haar medicatie. Volgens het hof zou er ook geen bewijs zijn dat de man haar na het masseren zou verkracht hebben. "Er is een gebrek aan forensische vaststellingen, gelijklopende verklaringen of ander objectief gebruik. Het is niet mogelijk om vast te stellen wat er zich die dag heeft afgespeeld in de kamer", klinkt het in het arrest.