Luxueus kamperen bij kasteel in Maasmechelen: "Zoals hotelkamer maar dan in een tent"

Zaterdag opent een glamping bij het kasteel van Leut in Maasmechelen. Glamping is luxueus kamperen. Kampeerders moeten zelf niet zeulen met een tent, matras en kampeerstoelen want alles is ter plaatse voorzien. Er is zelfs een koffiezetapparaat in de tent. Daarnaast is er deze zomer ook een expo over hedendaagse kunst in het kasteel van Leut, er is een buurtwinkel met streekproducten en een zomerbar.