Het Amerikaanse Hooggerechtshof stemt tegen ongecontroleerde "gerrymandering" van politici in federale verkiezingen

Wat is dat precies, "gerrymandering"?

Bij "gerrymandering" of "kiesrechtgeografie" trekken politici de grenzen van een kiesdistrict op een zodanig gemanipuleerde manier, dat één politieke partij een oneerlijk voordeel heeft ten opzichte van zijn rivalen. Daarbij houden de politici rekening met wie binnen een kiesdistrict woont. Zo kunnen ze de politieke invloed van bepaalde bevolkingsgroepen breken met precies gekozen grenzen.

Een voorbeeld is de kieskaart van de zuidelijke staat Alabama. De donkerpaarse delen zijn de gebieden waar de zwarte bevolking geconcentreerd is. In kiesdistrict 7 verzamelen de politici een groot deel van die bevolkingsgroep, die grotendeels op de Democraten stemt. Maar door de groep in het oosten op te splitsen tussen kiesdistricten 2 en 3, is de zwarte bevolking een minderheid tegenover de witte stemmers in beide districten. Het gevolg is dat de zwarte bevolking slechts in 1 van de 7 districten een politiek verschil kan maken, ook al maakt die groep 27 procent van de bevolking in Alabama uit.