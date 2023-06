Ziekenhuis in Sint-Truiden opent eerste paviljoen waar huisdieren hun zieke baasje kunnen bezoeken

Het paviljoen is volgens psychologe Kerkhofs een gigantische stap vooruit. "In het verleden deden we wat we konden om mensen toch de mogelijkheid te geven om hun hond of kat te ontmoeten in een buitensituatie, want binnenin de ziekenhuiskamers gelden er strenge hygiënenormen. Nu gaat dat allemaal veel eenvoudiger en aangenamer zijn. Toch zullen we hier ook alleen maar katten en honden kunnen toelaten. Het zal nu al een enorme uitdaging worden om te controleren of zij alle vereiste vaccinaties hebben. Tussen twee bezoeken zal er ook steeds een half uur de tijd genomen worden om de ruimte schoon te maken."