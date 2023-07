Jeugddienst Ham trekt deze zomer naar verschillende wijken met mobiele speeltuin

"Dat concept loopt nu al enkele jaren goed en daarom hebben we dit jaar geïnvesteerd in een mobiele speeltuin, het apenparcours", gaat De Bruyn verder. "Ouders kunnen samen met de kinderen kiezen hoe ze het parcours opbouwen en eens het is opgebouwd zal het ook telkens enkele weken in een wijk blijven staan." Leonie Van De Perre is alvast fan van de speeltuin: "Fijn om een speeltuin dicht bij huis te hebben. Je moet maar 100 meter stappen en dan sta je plots op een superleuke plek."