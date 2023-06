Hoe kijken Oekraïners naar gebeurtenissen  afgelopen weekend? "De Wagneropstand was een verademing"

"Maandag hebben onze soldaten in alle sectoren vorderingen gemaakt. Het is een mooie dag." Dat zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski in zijn nachtelijke videotoespraak. Gisteren claimde het leger de herovering van het kleine dorpje Rivnopil in de regio Donetsk. Het is het negende dorp dat de Oekraïners wisten terug te winnen.