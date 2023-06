Klankopname suggereert dat Donald Trump geheime documenten toont aan buitenstaanders

Aanklachten over geheime documenten?

De aanklachten tegen Donald Trump gaan over het bewust achterhouden van vertrouwelijke documenten. Bij zijn vertrek uit het Witte Huis in januari 2021 zou hij honderden officiële, geheime documenten meegenomen hebben naar zijn buitenverblijf Mar-a-Lago in Florida. Volgens de wet had hij die moeten indienen bij het Nationaal Archief.

Bij de documenten waren stukken die als "geheim" en "zeer geheim" zijn aangemerkt. Sommige bevatten informatie die te maken heeft met de nationale veiligheid van de Verenigde Staten, maar ook over defensie en de wapensystemen van zowel de VS als andere landen, over de nucleaire programma's van de VS, en over mogelijke kwetsbaarheden van de VS en zijn bondgenoten. Trump zou ook geheime documenten aan anderen hebben laten zien.