Koning Albert (89) onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht

Koning Albert en koningin Paola verblijven momenteel in kasteel Belvédère in Laken, hun officiële residentië. Van daaruit is koning Albert vanochtend vroeg naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens het Paleis vertoonde hij tekenen van uitdroging en is hij daarom uit voorzorg opgenomen.

Koning Albert wordt onderzocht, klinkt het, hij is bij bewustzijn. Het is niet duidelijk hoe lang hij in het ziekenhuis zal moeten blijven. Dat hangt volgens het Paleis af van de resultaten van de onderzoeken. Koningin Paola is in Belvédère gebleven.

Koning Albert was tussen 9 augustus 1993 en 21 juli 2013 de zesde koning der Belgen. Hij deed troonsafstand voor zijn zoon Filip.