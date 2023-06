Korpschef uit Erpe-Mere krijgt 6 maanden cel met uitstel na filmen van vertrouwelijke gesprekken

"De hoofdcommissaris is schuldig verklaard aan deel van de telastleggingen die hem verweten werden", zegt zijn advocaat Quinten De Keersmaecker. "Hij is veroordeeld voor het onderscheppen van communicatie en het schenden van de privacywetgeving. Ook voor een apart luik over de schending van het beroepsgeheim is hij veroordeeld. Voor de schending van de grondrechten bij zogenaamde afluisterpraktijken is hij vrijgesproken."

De korpschef krijgt zes maanden celstraf met uitstel. "Hij moet dus niet naar de gevangenis, maar wij gaan sowieso in beroep tegen deze uitspraak. Mijn cliënt is zeer verbolgen, verbijsterd. Het is een droevige dag voor hem, maar ook voor de rechtstaat, want het onderzoek is zeer slecht en eenzijdig gevoerd. Hij werd al voor het onderzoek gestart was, schuldig verklaard. Wij blijven ervan overtuigd dat hem niets kan worden verweten en we gaan dat blijven aantonen. Het is aan het hof van beroep in Gent om daarover het laatste woord te zeggen." Lacaeyse blijft intussen geschorst.