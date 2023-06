Vrachtwagen verliest lading glas op E313 in Wommelgem, 2 rijstroken richting Hasselt opnieuw open

Op de E313 heeft een vrachtwagen een lading glazen flesjes verloren, doordat de klep van de ladingbak was opengegaan tijdens het rijden. Er staan files op de E313 tussen Wommelgem en Ranst. Het glas lag verspreid over de volledige breedte van het wegdek waardoor de snelweg in de richting van Hasselt een tijd lang volledig was afgesloten.

De hulpdiensten zijn ter plaatse en zullen het glas stelselmatig van de rijbaan vegen. Rond 12.30 uur zijn twee rijstroken opnieuw vrijgegeven. Maar er wordt nog een tijdje hinder verwacht. Intussen is ook het verkeer op de Antwerpse ring stilgevallen. De wegversperring in Wommelgem veroorzaakt een file tot op de E19, E34 en E17. "De omgeving rond Antwerpen is te vermijden", dat zegt Peter Bruyninckx van Wegen en Verkeer. Ook de kleinere wegen zitten muurvast. "Veel mensen proberen de problemen op de snelweg te omzeilen via kleinere wegen, waardoor een flink wat problemen zijn op de Krijgsbaan in Mortsel en alle wegen van en naar het Sportpaleis", zegt Hajo Beeckman van de VRT-verkeersredactie.