Lahbib laten spartelen, maar de regering niet doen vallen: partijen bereiden zich voor op vertrouwensstemming   

Het parlement stemt donderdag over het lot van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR). Het parlement buigt zich dan over vier verschillende zogenoemde moties. Binnen de regering is nog steeds onenigheid over of ze die gaan goedkeuren of niet. Waarover gaan de moties precies? En kan de regering nog verder als het parlement het vertrouwen in Hadja Lahbib opzegt?