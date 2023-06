Minister Lahbib kan ook bij derde poging haar eigen coalitiepartners niet overtuigen, gaat de regering nu vallen?

Volgens Johny Vansevenant is de situatie hoe dan ook "niet rationeel" en blijft het opbod duren. "Vraag is of ze de geest nog in de fles krijgen. Plots gaan PS en Ecolo moeten zeggen dat ze toch Lahbib steunen zonder dat er nieuw element is. Hoe geloofwaardig zal dat overkomen?"

"Premier De Croo heeft zich intussen ook niet laten horen. Komt er nog een initiatief van hem? In elk geval als de regering nu valt, haalt Vivaldi weer een primeur binnen. Het zou de eerste regering zijn die in de zomervakantie valt. En dan nog over een weinig bekende minister die zich gisterenavond minstens 15 keer geëxcuseerd heeft. Allemaal zeer ongewoon dus."