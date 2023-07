Leopoldsburg opent twee nieuwe WO II-routes met museum Liberation Garden als ankerpunt

"Leopoldsburg is nu een ankerpunt op die internationale route", zegt Marleen Kauffmann, schepen van Cultuur (CD&V) in Leopoldsburg. "Dat is uniek in Vlaanderen. Wij brengen een bijzonder verhaal dat we verder gaan uitbreiden in Limburg, dat de oosthoek is van de Tweede Wereldoorlog. We verbinden niet alleen Leopoldsburg met de wereld, maar ook Hechtel-Eksel, om dan zo richting Arnem in Nederland te gaan."