Barbie is overal: marketingmachine rond nieuwe film met Margot Robbie draait op volle toeren

Nog exact drie weken en het is zover: de nieuwe Barbie-film van Greta Gerwig komt in de zalen. We hebben het afgelopen jaar al paparazzi-foto's van hoofdacteurs Margot Robbie en Ryan Gosling in fluogele rolschaatsen zien passeren. Teasers, trailers en de cast worden mondjesmaat gelost. Een tijdje terug kon iedereen zichzelf met de "Barbie Selfie Generator" omtoveren tot Barbie op Instagram. Maar nu is de waanzinnige marketingmachine rond de film pas echt losgebarsten.