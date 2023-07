Meise organiseert zes tijdelijke speelwijken: "Kinderen al spelend Nederlands leren"

“De provincie wil met de speelwijken extra speelkansen en extra taalondersteuning bieden aan kinderen die niet altijd hun weg vinden naar het gewone speelplein. Dat kan zijn omdat ze de taal niet goed kennen, omdat het te veel kost of omdat het een moeilijke verplaatsing is”, zegt gedeputeerde voor Vlaams Karakter en Onderwijs Gunther Coppens (N-VA). “Het is ook de bedoeling om de nieuwkomers en anderstaligen meer te integreren bij de lokale gemeenschap omdat we de buurtcomités betrekken bij het project." Er wordt 10.000 euro geïnvesteerd in de speelwijken.