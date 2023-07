Miljoenenboete en celstraffen van 15 maanden voor vier mannen die illegale sigaretten maakten in Pelt

De strafrechter in Hasselt heeft vier mannen van Oost-Europese origine veroordeeld tot celstraffen van 15 maanden en boetes van 1,7 miljoen tot 8,6 miljoen euro. De vier waren aan de slag in een illegale sigarettenfabriek in Pelt. Politie en douane vonden in de loods bijna 24.000 sigaretten en 8,5 ton tabak zonder de nodige fiscale tekens.