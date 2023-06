Minder premies voor mantelzorgers in Kapelle-op-den-Bos, oppositie roept op: "Aanvraag moet zo makkelijk mogelijk zijn"

“Zo kregen 171 mensen in onze gemeente een mantelzorgpremie in 2020”, zegt Mathias Diricx (CD&V). “Na de aanpassing van het reglement in 2021, ontvingen slechts 101 mensen een mantelzorgpremie. In 2022 waren het nog maar 73 personen. Die grote daling is er, hoewel de premie verhoogd werd van 240 euro naar 365 euro per jaar."