"Minstens 3 doden en 42 gewonden bij Russische raketaanval op restaurant in Oekraïense stad Kramatorsk"

De stad Kramatorsk ligt in de oostelijke regio Donetsk, er wonen zo'n 150.000 mensen. Sinds het begin van de Russische invasie in februari is de stad verschillende keren getroffen door Russische aanvallen. Zo vielen er bij een raketaanval in april vorig jaar minstens 50 doden. De Russen vielen toen het treinstation van de stad aan.