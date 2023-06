Belgisch klimaatplan gaat onder Europese lat door: hoe erg is dat, en wie draait op voor de kosten?

Zou, want dat nationaal klimaatplan komt er allicht niet op tijd. Dat is immers een bundel van de gewestelijke en federale klimaatplannen, aangevuld met een overkoepelende visietekst. In het ideale geval klokken al die plannen samen af op 47 procent. De Waalse, Brusselse en federale regeringen willen die 47 procent halen, maar Vlaanderen houdt het in zijn vernieuwde klimaatplan bij 40 procent. Het gevolg: België landt op 42,6 procent.