Domein rond kasteel Meylandt in Heusden-Zolder kreeg grondige opknapbeurt

Het domein rond het kasteel Meylandt in Heusden-Zolder is zo'n 23 hectare groot en het werd het afgelopen jaar grondig onder handen genomen. "De gemeente had enkele percelen kunnen aankopen, maar de verschillende natuurelementen hier hadden ook nood aan een opknapbeurt", zegt coördinator Peter Roosen van het Regionaal Landschap Lage Kempen. "We hebben bosranden onder handen genomen, hooilanden in ere hersteld, houtkanten bijgewerkt en er werden grachten gedempt of weer open gelegd. Ook de opmerkelijke bomen langs de oude dreven van het kasteeldomein kregen een verzorgingsbeurt. Exotische soorten zoals de reuzenbalsemien werden grondig ingetoomd."