Natuurgebied De Laak in Tremelo wordt opgeruimd wegens te veel hangjongeren

"Het Weekendbosje" in Tremelo, zoals het in de volksmond genoemd wordt, is een stuk grond van een kleine 50 are met veel weekendhuisjes, vertelt schepen Kris Torfs (Groen). "Die huisjes zijn afkomstig van Brusselaars die daar in de jaren zestig en zeventig tijdens de weekends kwamen verpozen. Intussen zijn die huisjes en ook caravans helemaal vervallen. De gemeente heeft die gronden nu overgekocht van de verschillende eigenaars voor 1 symbolische euro. Met één eigenaar is er nog een juridische procedure aan de gang, maar dat komt ook wel in orde", zegt Torfs.

"Maar alles ligt er nu verloederd bij en dat trekt vandalisme aan. Er zijn ook drugsnaalden gevonden. Daarom willen we dat stuk dus opruimen, die caravans wegdoen, het bosje proper maken en de natuur terug herstellen. Die plannen zijn nog niet concreet. Dat gaan we bespreken met Mooimakers, Natuurpunt en andere verenigingen die interesse hebben om het stuk mee te beheren", zegt schepen Kris Torfs nog.