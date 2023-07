Piet Hardeman wordt ereburger van Heuvelland: "Dankzij hem kan je genieten van 600 kilometer aan wandelpaden in West-Vlaanderen"

Piet Hardeman werd ook wel eens beschreven als "de man die zijn volk leerde wandelen". Hij was een gepassioneerde leerkracht Frans in het Sint-Pauluscollege in Wevelgem, maar was vooral een natuurliefhebber.

Piet zette zich al vanaf de jaren zeventig in voor natuurbehoud en zachte recreatie in de Westhoek. Hij was een van de drijvende krachten achter de Grote Routepaden, de Stichting Marguerite Yourcenar, de vzw Trage Wegen en de koepelvereniging Natuurfonds Westland, later omgevormd tot Natuurpunt De Bron.