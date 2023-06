Anjet Daanje, auteur van bekroonde roman "Het lied van ooievaar en dromedaris", wint Constantijn Huygensprijs

Hoewel haar naam nu pas overal opduikt, timmert Anjet Daanje, pseudoniem van Anjet den Boer, al dertig jaar aan de weg. In 1993 debuteerde ze met de roman “Pianomuziek in de regen”. Daanje schrijft romans, scenario’s, novellen en een bundel met vertaalde en eigen gedichten. Een “literair universum dat wat betreft spanwijdte en verteldrift zijn gelijke niet kent,” zegt de jury van de Constantijn Huygensprijs, die onder de indruk is van “de overweldigende kracht van dit eigenzinnige oeuvre.”