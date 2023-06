Netsky, Marc Bossuyt en Christine Van Broeckhoven worden ereburger van Edegem

Netsky, die wereldbekend is als dj, groeide op in Edegem en ging naar school in gemeenteschool Andreas Vesalius. Marc Bossuyt was de eerste commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen. En Christine Van Broeckhoven staat internationaal bekend als onderzoeker naar Alzheimer. Van Broeckhoven is blij met het ereburgerschap. "Het is een hele eer. Heel aangenaam, zeker omdat ik hier al bijna mijn hele leven woon. Toen ik 4 jaar oud was, in 1957, ben ik in Edegem komen wonen, en nu woon ik hier nog altijd, in mijn ouderlijk huis."