Nieuwe gebouwen Zorgcentrum voor Seksueel Geweld geopend in Rumbeke

Anderhalf jaar geleden opende in Rumbeke, bij Roeselare, het Zorgcentrum voor Seksueel Geweld. Slachtoffers van seksuele misdrijven kunnen daar dag en nacht terecht om zich medisch te laten verzorgen, zowel lichamelijk als psychisch. Maar ze kunnen meteen ook aangifte doen en zich laten onderzoeken op eventuele sporen.

Aanvankelijk was het zorgcentrum ondergebracht in tijdelijke containers naast het AZ Delta. Maar het heeft nu een volwaardig gebouw vlakbij de spoed. "De ingang van het nieuwe gebouw is een stuk discreter", zegt Lieven Wostyn die als arts meewerkt in het centrum, "maar we hebben ook meer plek om te werken en er is beter materiaal om sporen te bewaren."