GAS-boetes in Gent voor lawaaihinder die binnenshuis te horen is, onder meer om kotfeestjes aan te pakken 

Studenten die een kotfeestje plannen om het einde van het academiejaar te vieren, zorgen maar beter dat de volumeknop niet te luid staat. Vanaf nu kan de politie van Gent immers ook een proces-verbaal opstellen voor een GAS-boete als er klachten komen over overlast die enkel binnen te horen is. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over buren of appartementsbewoners die hinder ondervinden van een feestje. De politie kon tot nu toe enkel vaststellingen doen als het lawaai ook buiten te horen was. De aanpassing komt er op vraag van de politie en kan ook gebruikt worden voor andere lawaaihinder die tussen 22u00 en 06u00 binnen te horen is.