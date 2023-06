Milieuorganisaties roepen op om bestaande bossen beter te beschermen: "Elke dag verdwijnt één voetbalveld bos in Vlaanderen"

Want nieuwe bossen zijn vaak minder waardevol dan oude bossen behouden, zegt het rapport. "De biodiversiteit in zo'n nieuw bos is helemaal niet dezelfde als die in een eeuwenoud bos. Er ligt ook veel meer koolstof opgeslagen in oude, goed ontwikkelde bossen", zegt De Somviele. "Het zijn de oude bossen die ons wapenen tegen de klimaatverandering."

Volgens het rapport leidt ontbossing ook tot meer versnipperde bossen. "Zo werd de 56 hectare ontbossing door chemiereus Ineos in de Antwerpse haven gecompenseerd op tientallen piepkleine perceeltjes verspreid over heel Vlaanderen. Onze bossen zijn al klein. Meer dan de helft van de bossen in Vlaanderen is kleiner dan 2,5 hectare. Amper 2 procent van de bossen is groter dan 100 hectare."