Ook Assenede ziet een grote Meetjeslandse fusie met Eeklo nog niet zitten

Assenede ziet een grote Meetjeslandse fusie met Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins niet zitten. Er is niet genoeg tijd om alles nog te regelen binnen deze bestuursperiode. Wel wil Assenede een samenwerking aangaan met Kaprijke en Sint-Laureins. Of er dan nog een fusie aan te pas komt met Eeklo, is voor na de lokale verkiezingen van volgend jaar.