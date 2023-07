Openluchtzwembad Izegem verplicht bezoekers om identiteitskaart te laten registeren

Doordat iedereen geregistreerd is, weten de bewakingsagenten altijd wie er allemaal in het zwembad is. Bij problemen kunnen ze jongeren wegsturen of niet binnenlaten. Er zijn ook afspraken gemaakt met de politie: wanneer de bewakingsfirma van het zwembad belt, moet ze komen. Op mooie dagen zullen agenten ook langskomen, soms met een drugshond.