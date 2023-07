Oudste kerstekind van het land overlijdt in Ruddervoorde, ze werd 109

In woonzorgcentrum Ter Luchte in Ruddervoorde is Julia Meulemeester overleden, de oudste West-Vlaming, maar ook het oudste kerstekind van het land. Ze werd 109. Tot haar 99ste woonde ze nog zelfstandig, in het Ruddervoordse gehucht Baliebrugge. Maar daarna verhuisde ze dus naar het woonzorgcentrum.

Julia en haar man Michel hadden jarenlang een drankenhandel in Heist-aan-Zee. Ze kregen samen vier zonen. Twee van hen zijn al overleden. De twee anderen zijn ondertussen zelf al 79 en 81. Volgens de jongste, Urbain, waren haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen haar grote geluk. Volgens Julia zelf is het grote geheim om oud te worden je eigen gedacht doen en met mate leven.