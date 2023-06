Overbevolking in gevangenissen blijft groot probleem: België op plaats vier in Europa 

Met 94 gedetineerden per 100.000 inwoners ligt de Belgische detentiegraad wel onder het Europese gemiddelde van 102 gevangenen. Het aantal Belgische gevangenen is wel licht gestegen ten opzichte van januari 2021 (+4,7 procent). Absolute koploper is Turkije, met 355 gevangenen per 100.000 inwoners.

Opvallend is ook dat meer dan vier op de tien gevangenen (43 procent) in ons land buitenlanders zijn, terwijl het Europees gemiddelde op 16 procent ligt. Zowat 36 procent van de gedetineerden in België is ook nog steeds in afwachting van een proces, tegenover een Europees gemiddelde van 25 procent.